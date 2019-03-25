只狼影逝二度怎么打猴子boos？猴子boss打法解析

2019-03-25 11:38:37 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

只狼影逝二度是一款深受玩家喜爱的游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中猴子boos怎么打吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

只狼影逝二度猴子boss打法分享

1阶段，几点，扔屎的时候尽量往前跑跑到胯下就躲了实在不行就防御，只会加一些毒条和耐力条，主要补刀机会是他三连抓之后翻过来打滚，这时候先闪避然后往他的头跑，能补2—3刀，注意他有一个平a接三连砸最后一个大下砸的动作，这时候如果你不够有把握闪躲就直接防住，如果你之前耐力没到橘色程度(也就说耐力在橘色以下)，那绝对能防住，就算最后一下出硬直也没关系，boss也会硬直3秒。

这货2阶段真心不难，等那个抬巨高的下劈，直接弹，注意他下劈时候你最好往前走，因为接下来能直接补刀，补4—5刀，如此反复就ok。

说一下我打的时候忘记自己有屏风猿猴的记忆了，也就是我是3攻击力去打的，血量也是3级，有7个葫芦，一阶段用了6个，这货1阶段是真心难，老是瞎瘠薄跑。