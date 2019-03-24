只狼影逝二度龙咳怎么治疗？龙咳治疗方法介绍

2019-03-25 11:37:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

只狼影逝二度是最近非常火爆的一款游戏，最近不少小伙伴都在问在游戏中怎么治疗龙咳呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

只狼影逝二度龙咳治疗方法分享

想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。

然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你个护身符和送一个解除龙咳的药，之后可以在鬼佛处使用药消除龙咳。

如果药用过之后又触发了龙咳也可以去其他物品比较丰富的NPC处购买龙胤之露(比如天狗NPC右边的商人)。

总结：需要触发了和这个任务后购买龙胤之露交予NPC即可，注意先收集任务道具，具体流程如上!