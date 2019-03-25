只狼影逝二度怎么完成老鼠任务？老鼠巢穴位置介绍

2019-03-25 11:36:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在只狼影逝二度游戏中老鼠任务怎么玩？老鼠巢穴位置在哪？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

只狼影逝二度老鼠巢穴位置分享

在打完鬼刑部之后先不要急着离开，在附近的一个长阶梯上去之后能找一个屋子，里面有个名叫天狗的NPC会给你一个杀老鼠的任务。(对了屋子外边还有个商人，可以买龙泪)

任务给了我们几个地点作为提示，仙峰寺、正门附近两个地方。如果你是刚刚打过鬼刑部的话可以在正门附近找到这个怪物。具体位置如下图。

这个场景刚好3个怪物打完就可以交任务。回去交任务就能得到技能书《苇名流秘籍》，解锁苇名流相关技能树。