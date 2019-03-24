只狼影逝二度怎么打鬼刑部？鬼刑部打法技巧一览

2019-03-25 11:33:32 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

只狼影逝二度是最近非常火爆的一款游戏，那么在游戏中鬼刑部怎么打好呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

只狼影逝二度鬼刑部打法攻略

鬼刑部一阶段:

1.丢出长枪扫三次超大范围攻击(匀速格挡三次若格挡太快/太慢都会被打中)

2.上挑下砸(蓄力攻击格挡时机比较好判断格挡-停顿-格挡)

3.连续下砸三次(属重攻击需要连按三次格挡注意最后一下下砸属于重攻击)

4.下砸原地转一圈(格挡第一下后看枪头转到半圈按第二下格挡)

5.马腿后蹬(别站马屁股后真的会踢你的哦)

6.前冲左右各扫两次(格挡一下错开身位足以BOSS会跑你身后)

7.前冲下扫(原地格挡一次)

8.丢长枪出“危”字(往左/右垫步一次，我试过看破没成功枪是往地面丢的跳起也被打中所以左/右垫步即可)

一阶段总结：不要跑远，多打近身多格挡积攒BOSS架势槽满了之后耐心等待一击必杀，BOSS攻击幅度大看准时机消耗，误贪刀一阶段轻攻击频率比较高很烦人注意格挡时机。

鬼刑部二阶段

鬼刑部二阶段：

1.马跳起拿枪下戳两次(横向垫步一次拉开距离/对自己反应有信心可原地格挡两次)

2.蓄力前戳(原地格挡/后垫步,他的枪是往地面戳所以后垫步容易躲)

3.马前跳枪挥一次(马前跳没伤害主要是后面挥枪那一下看准时机原地格挡)

4.远处开始枪蓄力并冲刺，到面前急停，枪刺入地面出“危”字沿雪地画个圈，被打倒会接上挑没被打倒无后续。(蓄力冲刺三次伤害判定需要连按三下格挡才能完美格挡/没把握也可一直按住格挡，出危字按住垫步不放往后急跑拉开距离这招千万别近身很危险)

5.马抬起前两只腿金鸡独立带BOSS原地转一圈接下砸(只需要格挡第一下的原地一圈后面的下砸属于重攻击消你的架势槽巨多不建议拼刀选择后垫步躲开就行)

二阶段总结：动作大开大合多了很多蓄力重攻击，比一阶段反而好应付有充足的反应时间给你，当然如果被打倒可能就是一个秒杀你的结果 ... 一阶段轻攻击频率高，二阶段重攻击频率高。

PS：科普轻重攻击区别，按照伤害算“被重攻击打到一下血见底!轻攻击打到掉血1/3。无任何准备动作--轻攻击。有准备动作--重攻击，还不懂区分的小伙伴教你们拿人物试试自己感受一下最直接，轻按一下攻击出招快速(属轻攻击)，然后你在按攻击不放会变成直刺(重攻击)。