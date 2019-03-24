只狼影逝二度怎么打苇名七本枪BOSS？苇名七本枪BOSS打法教程

2019-03-25 11:32:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

苇名七本枪BOSS是只狼影逝二度游戏中比较难挑战的一个boss，相信不少玩家都不知道苇名七本枪BOSS该怎么打才能通关吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

狼苇名七本枪BOSS打法技巧攻略详解

首先就是先学习一下下图的技能——钩绳攻击。

第一步自然就是走地图左侧小道先偷他一条命，然后看下图：

在红圈处偷掉一条命后把七本枪往右侧拉，为了后续的做准备。

把七本枪拉到大约在五角星的位置，差不多就OK。

差不多了之后你跳到对面，图标注了已经，不要手残~

然后你就会神奇的发现跟BOSS卡住了

具体操作：

LT键瞄准绿点拉过去接两下平a立马跳回来，等七本枪释放完技能重复上述操作。

当然了失败了也没有关系，被砍一刀死不了，看你血量能抗多少次就能实验多少次……

这个也是目前难度最低的打法了，就是卡住了之后无线消耗就好了，那么多多尝试就OK了，