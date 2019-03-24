支付宝账户安全险怎么免费领百万保额 百万保额设置方法一览

2019-03-25 11:32:12 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

支付宝账户安全险怎么免费领百万保额/100万保额?怎么弄？为了大家能够更加了解这个活动，今天91小编给大家带来了百万保额设置方法一览，希望能够帮助到大家。

支付宝新春活动可以领取免费的百万额度，不过这个100万免费额度只能使用三个月哈。

直接打开支付宝手机APP，然后直接点击支付宝最上面的搜索框，如下图所示。

在支付宝搜索框里直接搜索：支付宝账户安全险，然后直接点击支付宝安全险生活号，如下图所示。

进入支付宝账户安全险界面后，直接找到你有6元红包待领取并点击进入，如下图所示。

点击后就会打开支付宝账户安全险界面，直接点击下面的【免费领取】，如下图所示。

领取成功后，支付宝账户安全险会提示恭喜获得3个月，如下图所示。

然后在支付宝卡包里就可以看到这个支付宝账户安全险100万保障的券，如下图所示。

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注意事项

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