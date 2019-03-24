ps如何快速给照片换底色 给照片换底色教程一览

2019-03-25 11:30:47 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

ps如何快速给照片换底色？很多小伙伴被这个步骤给难住了，为了大家能够更加了解这个操作，今天91小编给大家带来了照片换底色教程一览，希望能够帮助到大家。

打开PS CC 2017，打开需要处理的图片，如下图：

拷贝打开的图片所在的图层，CTRL + J，拷贝一个图层，预防图片损坏而无法恢复，如下图：

选中图层1，点击左下角的圆形图标，然后选择色相/饱和度，如下图：

然后选择面板上的手指图标，吸取照片的背景颜色，如下图：

吸取背景颜色后，下方面的滴管图标被激活，此时点击第一个滴管图标，然后再次吸取图片背景颜色，如下图：

然后调整色相数值条，改变背景颜色到自己所需要的颜色，比如：红色，即可，如下图：

END

注意事项

此教程只适合调整证件照的背景色为色彩，不适合调整背景色为白色

此教程是利用photoshop cc 2017进行编写，其他版本大同小异，读者可以根据情况自行调节和交流