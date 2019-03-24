只狼影逝二度带斗笠的矮人怎么打？带斗笠的矮人打法解析

2019-03-25 11:30:26 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多小伙伴都在问在只狼影逝二度游戏中带斗笠的矮人怎么过?相信不少玩家都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

只狼影逝二度带斗笠的矮人过关攻略

方法一：

猥琐脱战打法，挨个刺杀，杀完一个就直接熘，等脱战后再去刺杀下一个。

方法二：

获得斧头后就简单多了，斧头可以直接噼开他们的斗笠，他们就没法防御了，需要注意的就是别被毒到了。