只狼影逝二度龙咳怎么治疗？龙咳任务流程是什么

2019-03-25 11:29:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度龙咳是游戏中的一个任务点，玩家治愈之后还能获取对应奖励，91单机小编给大家带来只狼影逝二度龙咳治疗方法。

只狼影逝二度龙咳是游戏中的一个任务，玩家需要按照游戏的任务进度才能完成此任务，完成之后即可治愈龙咳获得奖励。

只狼影逝二度龙咳治愈方法详解

想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。

然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你个护身符和送一个解除龙咳的药，之后可以在鬼佛处使用药消除龙咳。

如果药用过之后又触发了龙咳也可以去其他物品比较丰富的NPC处购买龙胤之露(比如天狗NPC右边的商人)。