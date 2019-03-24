只狼影逝二度狮子猿怎么打？各阶段打法技巧是什么

2019-03-25 11:27:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度的整体难度很高，算是魂系游戏一列，只狼影逝二度狮子猿是其中十分强力的BOSS，面前倒下了许多玩家，91单机小编给大家带来只狼影逝二度狮子猿的打法。

只狼影逝二度狮子猿打法攻略

在打狮子猿的时候，一定要准备好更多的治疗药物。狮子猿的伤害太可怕了。

我们在第一阶打的时候，一定要看准时机再打，狮子猿的技能就等于全魔乱舞一样，我们一定要一直往后退并且跳，等待它空隙的时候在输出。

当遇到它往远处跑，然后蹲下的时候，我们一定要注意走位了，它会拿着一块石头，直接朝你飞过来捶你。我们一定要躲避他的击打范围。在它跳下来的一瞬间，顺势一顿输出。

打的过程中，我们一定要注意我们的血量，然后我们可以接它往远处跑拿石头跳过来打我们的这段时间吃药治疗。

第一阶段打狮子猿就是需要我们往后跳，然后借机会击杀输出，一定要躲他的攻击。

第二段就是它会拿着一把剑和自己头来打我们，基本上它拿剑打我们都是在下面横切，我们只要往后跳起来躲避就可以了。

那怎么输出它呢?它在挥剑打我们的时候，有一些机会它会瞬间的停止下来，然后我们借势直接过去一顿输出。

但是输出完我们还要注意的就是它会狂暴，会提示我们危的。我们一定要远离它，不能在它狂暴的范围之内。

第二阶打的过程就是后跳躲砍格挡，然后借机会前进输出。虽然有一点猥琐，但是也是特别油有用的方法。

游戏中只要我们的头上提示危，我们一定要跑，不要站在他的旁边，并且我们还要借机会吃药。

最后击杀之后就会拉出一只蜈蚣就成功啦!场面会很恐怖。大家注意心理准备。

注意事项

游戏中只要我们的头上提示危，我们一定要跑

一定要记得吃药