只狼苇名七本枪BOSS怎么打 苇名七本枪BOSS打法攻略一览

2019-03-25 11:27:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在只狼游戏中有很多特色的玩法，还有各种独特的剧情玩法。游戏中还有很多各种不同的怪物BOSS，其中苇名七本枪BOSS小伙伴们知道怎么打吗?今天91小编给大家带来了苇名七本枪BOSS打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

只狼苇名七本枪BOSS打法技巧攻略详解

首先就是先学习一下下图的技能——钩绳攻击。

第一步自然就是走地图左侧小道先偷他一条命，然后看下图：

在红圈处偷掉一条命后把七本枪往右侧拉，为了后续的做准备。

把七本枪拉到大约在五角星的位置，差不多就OK。

差不多了之后你跳到对面，图标注了已经，不要手残~

然后你就会神奇的发现跟BOSS卡住了

具体操作：

LT键瞄准绿点拉过去接两下平a立马跳回来，等七本枪释放完技能重复上述操作。

当然了失败了也没有关系，被砍一刀死不了，看你血量能抗多少次就能实验多少次……

这个也是目前难度最低的打法了，就是卡住了之后无线消耗就好了，那么多多尝试就OK了，