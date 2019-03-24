只狼：影逝二度苇名流秘籍怎么获得 苇名流秘籍获取攻略一览

2019-03-25 11:25:27 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼中有很多支线任务，猎杀老鼠其中之一，其奖励为苇名流秘籍技能书。由于任务的说明比较难以理解，很多人都不清楚具体做法。今天91小编给大家带来了苇名流秘籍获取攻略一览，希望能够帮助到大家。



在第一个Boss鬼形部的场景，有一条楼梯，上去后能发现一间房子(右侧还有卖货的)，里面找到一个天狗NPC，他会给你一个猎杀老鼠的任务。

这个任务所说的老鼠就是在城邑正门附近的几个戴着斗笠的矮个子敌人。先用钩绳到城门最高处，然后往右边看。详细位置如图。

击杀三个敌人后，回去交任务就能得到技能书《苇名流秘籍》，解锁苇名流相关技能树。