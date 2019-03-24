只狼血刀术怎么获取 只狼血刀术获取方法一览

2019-03-25 11:23:45 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼这款游戏相当的出色，但还是有许多技能可以学习，除了直接可以升级的技能外，一些技能需要通过某些途径获得，血刀术就是其中之一。那么血刀术怎么获得呢，今天91小编给大家带来了只狼血刀术获取方法一览，希望能够帮助到大家。

血刀术获取途径：

血刀术是《只狼》的一个忍杀技能，作用是短时间增加攻击范围。

当你在剧情中击败过一次狮子猿，并已经完成仙峰寺剧情，取得不死斩后，前往苇名之底的毒沼区域。从一条沾染血的道口前进，能再度发现狮子猿。击杀之，再用不死斩忍杀补刀。战胜后，可以得到两个佛珠，习得忍杀技能“血刀术”，同时还能解锁奖杯成就“狮子猿之断绝不死”。

需要注意的是，本战中狮子猿被打掉一条血后，会召唤另一只猿猴，攻击模式和斩首前狮子猿接近。一下面对两只大怪有些棘手，建议先打死褐猿，再对付狮子猿。