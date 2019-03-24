只狼影逝二度火牛boos怎么打 火牛boos打法攻略详解

2019-03-25 11:20:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的火牛是个比较难缠的boss，主要是它的移动速度非常快，而且可以造成很高的伤害，那么这个boss该怎么进行克制，小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

只狼影逝二度火牛boos打法攻略：

不需要闪避，不需要跳跃，不需要格挡!就是跑!不用说牛怕炮仗，这个办法不需要炮仗也能过。

一个字，跑，当然跑也是有章法的跑，追着屁股跑是第一准则。牛基本有两招，1.冲锋的时候，侧跑躲开，往它调屁股的地方跑，能至少砍一刀牛侧身，牛下次冲锋不朝向你了，开始追牛，继续砍。

2.牛还会原地甩头几次，跑!往屁股跑，边注意走位边砍就完事了。

千万别在牛头前面晃悠，范围极大，还是扇形。也别想着弹反处决，很难把握不说，格挡成功还会伤血。

闪避跳跃都有危险，因为牛攻击范围大，有时候闪不出范围，被擦到边就大残。

总结：就是需要玩家们不断的移动，习惯走A，躲避好冲撞，慢慢消耗即可!

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