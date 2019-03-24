全境封锁2有哪些基础战术 基础战术攻略一览

2019-03-25 11:17:29 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2的战斗系统还是相当有意思的，灵活的利用掩体是这一系列的核心，那么全境封锁2有哪些基础战术？大家都熟悉吗？今天91小编给大家带来了 基础战术攻略一览，希望能够帮助到大家。

基础战术思路讲解：

在全境封锁2中，任何一个派系的敌人无论在街上还是在任务中都会经常对我们的侧翼和屁股进行袭击;

所以，如何正确对付这种情况是十分重要的。在了解了基础的掩体移动和地形等利用后，我们需要引入新的概念:掩体群，退路，阵地战;

掩体群:顾名思义，一堆掩体，熟练的在掩体之间转移可以回避来自不同方向的敌人，也可以利用不同掩体的位置和特点进行输出。这个需要通过不断练习，战前侦查以及进攻/防守思路，后面会有很多示范;

退路，因为在很多副本中，由于敌人会在好几个方向刷出来，或是我们无法保证侧翼安全的情况下所需要的一种思路，这种方法多用于副本和据点。主要思路就是寻找退路，尽量避免被包饺子，捅屁股或是迟滞敌人的这两种行为;

阵地战，这两种思路外带前面的一系列打法和战斗技能构成了这种打法，对我来说目前这是最适合我的打法。其基本原则就是利用掩体，空间和距离，以及我掌握的技巧在保证自身安全时消灭敌人。