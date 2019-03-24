只狼影逝二度龙咳治如何治疗 龙咳治疗方法介绍

2019-03-25 11:16:59 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的龙咳治疗也是需要一些特殊的道具，而且还需要完成指定的任务，治疗龙咳后会减少NPC的死亡，那么这个治愈的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

龙咳治疗方法分享

想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。

然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你个护身符和送一个解除龙咳的药，之后可以在鬼佛处使用药消除龙咳。

如果药用过之后又触发了龙咳也可以去其他物品比较丰富的NPC处购买龙胤之露(比如天狗NPC右边的商人)。

总结：需要触发了和这个任务后购买龙胤之露交予NPC即可，注意先收集任务道具，具体流程如上!

想要了解更多相关内容敬请关注91网，更多精彩内容等你来发现。