只狼影逝二度蝴蝶夫人有哪些技能 蝴蝶夫人技能应对策略分享

蝴蝶夫人可谓是让玩家恨得牙痒痒，是最难击杀的BOSS之一，为了大家能够更加快速通关，今天91小编给大家带来了蝴蝶夫人技能应对策略分享，希望能够帮助到大家。
只狼蝴蝶夫人招式解析及应对技巧打法攻略
一些概念：维持防御状态下格挡的攻击会增加躯干伤害条，满了之后强制大硬直;看准时机按下防御可以弹开，此时会有更清脆的声音和更明显的特效。
蝴蝶夫人在空中均可以使用手里剑进行攻击，如果在绳索上，会进行防御，但蓄力手里剑依然可以打落，在跳跃过程中普通手里剑即可打落，之后请进行追击，尽可能地维持近身战斗。
忍具推荐：手里剑。
近战攻击夫人，夫人防御数次(一般为三)之后会弹开你的攻击，这之后有四种反击模式：原地下劈腿、后撤扔飞镖、上绳索下劈腿、上绳索翻越到主角另一边。
劈腿可以弹开，之后继续攻击即可。就算没弹到，保持防御姿势等后续攻击之后稍有延迟的第二下劈腿再弹。
因为有后撤扔飞镖这个动作，所以需要在弹刀之后先保持防御，如果是劈腿就松开再按下去弹刀。
跳跃下劈是纯送的，往下踢可以弹刀，基本不会翻车。
翻越在经过头顶之后会丢失锁定，但落点是固定的，只要把视角转过去就行了。
除此之外，夫人还有两种危招式：俯身攻击、上绳索落下投技。
俯身攻击出现危时，不输入移动操作，按一下跳跃可躲避攻击，再按一下跳跃可进行践踏，造成大量躯干伤害。
投技我至今还找不到躲的感觉，而且这招是空中落下投技，建议的应对方法是像远离夫人的方向冲刺并跳起，如果一直冲刺会被锁定并抓取、造成大量伤害。
如此循环，忍杀之后进入第二阶段。第二阶段夫人的落点是固定的，建议提前站位，等落下后蓄力-攻击-过程中锁定，可以多嫖一点躯干伤害。
一阶段熟练了很简单，难点在于二阶段。
二阶段增加了幻术和蝴蝶弹幕。招式维持第一阶段的形态，但攻击之后会派生数个蝴蝶弹幕，短暂延迟之后射出。动作不快，掉血不多，而且不会打断动作，建议看需求躲避。
二阶段一个高手向的打法是将夫人逼到1点方向的角落，这样夫人就会重复使用上绳索跳跃这一应对。
正常打法，幻术之后优先保命，期间不需要击杀小怪，尽可能地维持夫人的躯干伤害，在两次幻术期间，利用幻术前积累的伤害+幻术后打出的伤害进行忍杀。
幻术在一段时间之后会消失，所有未被击杀的小怪都将化为蝴蝶弹幕，保持跑动(按住冲刺)即可躲过。
在血量不危急的时候，无视二连发的蝴蝶弹幕，尽快输出躯干伤害。第二次幻术前大概率无法积攒足够的躯干伤害，但第三次幻术在正常流程里不应当出现。
总体而言是一个难度中等的BOSS，考察的更多是玩家在持续攻击中的判断，以及对远距离攻击和俯身攻击的反应。
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