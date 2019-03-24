只狼影逝二度龙咳怎么治疗 龙咳治疗方法介绍

2019-03-25 11:12:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在游戏中主角如果死亡次数过多就会引起NPC的龙咳，不治疗的话就会有些任务就无法完成，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了龙咳治疗方法介绍，希望能够帮助到大家。

只狼影逝二度敲钟状态解除方法

龙咳治疗方法分享

想治疗龙咳就需要触发给女医生给大爷看病对话，说找到咳出来的血，让你去调查其他人咳出来的血。然后你就找咳嗽的npc要血回来交给医生就行了，然后她会给你个护身符和送一个解除龙咳的药，之后可以在鬼佛处使用药消除龙咳。

如果药用过之后又触发了龙咳也可以去其他物品比较丰富的NPC处购买龙胤之露(比如天狗NPC右边的商人)。

只狼影逝二度龙咳治疗方法就给大家分享到这，相信看到这里小伙伴应该知道该如何治疗龙咳了吧?