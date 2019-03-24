只狼影逝二度吹火筒在哪 吹火筒获取位置具体介绍

2019-03-25 11:10:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼影逝二度吹火筒在哪?鉴于很多玩家都找不到这个忍具，为了大家能够快速获取，今天91小编给大家带来了吹火筒获取位置具体介绍，希望能够帮助到大家。

吹火筒位置介绍

吹火筒

消耗纸人：3

装入了吹火筒的义手忍具，消耗纸人便可以使用。

喷出的火可以给敌人造成伤害，也可以使敌人变成燃烧状态。

凭借人的力量很难压制狂暴的红眼，不过它们最害怕的就是火焰，可以使用吹火筒压制它们。

获得方法

位于龙泉河畔-平田宅邸-宅邸街，在一个篝火派对中心的火堆里可以捡到。

只狼影逝二度吹火筒位置就给大家介绍，还没拿到这个忍具的小伙伴快参考上面的攻略去游戏里获取吧。