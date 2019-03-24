只狼影逝二度斧头在哪里 斧头义肢获取位置一览

只狼宝鲤之鳞在游戏中是一件重要的游戏道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼宝鲤之鳞的获取攻略，一起来看看吧！只狼影逝二度宝鲤之鳞怎么获得?宝鲤之鳞是玩家在游戏回到三年前后，第一批怪的桥下可手机的道具，收集后可获得流派招式，一些玩家还不知道怎么获得宝鲤之鳞，下面小编为大家带

2019-03-24 | 0