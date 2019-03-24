只狼影逝二度老鼠任务怎么做 老鼠任务完成攻略一览

2019-03-25 11:07:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼游戏中的支线是需要我们自己找到npc之后才会触发的的，而老鼠任务就是需要我们寻找到天狗之后才能获得的任务，为了大家能够更加了解这个任务，今天91小编给大家带来了老鼠任务完成攻略一览，希望能够帮助到大家。

老鼠巢穴位置分享

在打完鬼刑部之后先不要急着离开，在附近的一个长阶梯上去之后能找一个屋子，里面有个名叫天狗的NPC会给你一个杀老鼠的任务。(对了屋子外边还有个商人，可以买龙泪)

任务给了我们几个地点作为提示，仙峰寺、正门附近两个地方。如果你是刚刚打过鬼刑部的话可以在正门附近找到这个怪物。具体位置如下图。

这个场景刚好3个怪物打完就可以交任务。回去交任务就能得到技能书《苇名流秘籍》，解锁苇名流相关技能树。