只狼影逝二度机关长枪在哪 机关长枪获取位置分享

2019-03-25 11:05:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼影逝二度机关长枪在哪?很多朋友都不知道这个忍具的具体拿法，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了机关长枪获取位置分享，希望能够帮助到大家。

机关长枪获取位置介绍

机关长枪

消耗纸人：1

装入了刑部断角的义手忍具，消耗纸人便可以使用。

可反动活动枪杆长度的突刺攻击，攻击命中后能拉近较轻的敌人。

魁梧之人往往勉强的穿着不合身的铠甲，机枪长枪能轻易的剥离此种铠甲。

获得方法

要想拿到机关长枪首先需要拿到钥匙，钥匙在打倒火牛后进入城的时候桥上看到老婆婆所朝拜方向，过去后会看到两个小兵身上，击杀了就能获得。

然后传送到苇名城-主城-苇名城-贮水城区，在打七本枪对面有一个小楼值班房，在值班房内的宝箱可以获得：

只狼机关长枪获取位置就给大伙介绍到这，小伙伴们快参考上面的攻略去游戏里获取机关长枪吧。