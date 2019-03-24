只狼：影逝二度言猴怎么获得 言猴获取攻略一览

2019-03-25 11:00:23 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼：影逝二度言猴是画像上左数的第二只猴子，这只猴子要怎么抓呢，许多玩家还不清楚，今天91小编给大家带来了言猴获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

言猴击杀方法介绍

言猴穿着绿色的衣服，脖子上挂了一个铜锣。

这是最好抓的一只猴子，跑得又不快，还会敲锣发出声音，移动时会有残影，注意看红色的影子就行。

趁它停下来敲锣的时候跑步去击杀。