只狼：影逝二度石头怎么获得 结宿之石获取攻略一览

2019-03-25 10:58:45 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼：影逝二度中皇子为了斩断不死，要求主角调查石头之香，这个石头也就是结宿之石，需要取得后带给皇子，要怎么才能获得这个石头呢？今天91小编给大家带来了结宿之石获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

结宿之石获得方法介绍

来到苇名之底的水生村，有个忍者的精英怪，注意他的突刺腿很容易就打死，然后往村里走。

村民可以不杀，没多少经验和金钱，一路来到领一个个佛像，往里走，看到精英怪女鬼绫，对话后和她交战，这个BOSS的打法和蝴蝶夫人差不多，多防御少攻击，很快架势槽就满了，击杀后获得葫芦种子。

继续往前走，过桥，遇到破戒僧的幻象，他的架势槽回的很快，先磨个三分之一血再打他就很好打了，注意防御好连续大风车回旋斩就行，击杀后来到后面房间获得结宿之石。