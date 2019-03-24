只狼：影逝二度不死斩怎么得 不死斩获取攻略一览

2019-03-25 10:57:02 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼：影逝二度不死斩是游戏中十分帅气的武器，，而不死斩则是关键道具，那么这个武器究竟要怎么获得呢？今天91小编给大家带来了不死斩获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

不死斩获得方法介绍

不死斩由仙峰寺的变若者保管，也就是仙峰寺僧人制造的假龙胤皇子。

来到仙峰寺最上层后，进入那个满是不死者的大堂，佛前的桌子上放着一个像摇铃一样的东西，上前调查，进入幻廊。

解决三只猴子的谜题后便能来到变若者隐藏在大堂后面的居所，和变若者对话，获得不死斩。

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