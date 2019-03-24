LOL9.6版本哪些英雄好上分 新版本上分英雄排行榜一览

2019-03-25 10:41:40 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在9.6版本中每个位置都有相应的崛起的英雄，为了让大家熟悉这个版本的强势英雄，今天91小编给大家带来了新版本上分英雄排行榜一览，希望能够帮助到大家。

版本全解

从9.6版本的各位置的T1级英雄的形式来看还是有不少新崛起的英雄的，上单天使从T4级位一跃成为了上单位的T1级，根本的原因因为天使在9.6版本获得了一定幅度的增强，而EVE在野位也有着不错的节奏能力，现在版本都是AD刺客的天下，而伊芙琳能够为AP刺客撑起一片天。中单莫甘娜有着不错的爆发效果，输出能力也相对可观一些，薇恩在近期版本中都有着非常不错的发挥表现，尤其是在9.6版本的下路AD位形式不容乐观而薇恩却成为了版本中比较强力的首选位英雄，锤石具有坦度，控制、辅助能力也都非常不错。

正义天使 凯尔

上单天使的胜率、登场率在9.6版本都有着不错的提升，凯尔目前是版本的上单首选。

符文推荐

凯尔的符文推荐点主系启迪，副系坚决，属性碎片1攻速+2护甲。

对于凯尔来说启迪系的符文能够增加凯尔不错的续航、输出的能力，同时利用启迪系的符文的续航效果让凯尔在对线的时候能够有更强大的资本去对拼，坚决系增加一定的坦度。

出装推荐

凯尔的出装推荐做出三相+无尽能够增加不错的爆发效果，火炮能够增加高额暴击。

凯尔的后续三件套推荐做出攻速鞋增加凯尔的输出效率，羊刀+吸血枪能加续航。

加点推荐

Q：凯尔的主要的Poke消耗技能;W：增加一定的输出效率;E：不错的平A控制技能

凯尔的加点主E副Q，有R点R。

玩法技巧

总的来说现在凯尔在对线的时候能够打出非常不错的爆发效果，Q技能的戳刺效果能够帮助凯尔更好的打出一定的输出留人的效果，凯尔在对线的连招可以是利用QEA打出一定的输出效果，然后在条件允许的情况下可以给到W技能的加速进场去对对手打输出。在游戏进入中后期以后凯尔注意R技能的释放时机，尽量让R的爆发配合E+被动可以秒人。

痛苦之拥 伊芙琳

EVE的胜率在野位也有着非常不错的提升，野位的伊芙琳的进攻效率更高，爆发给力。

符文推荐

EVE的符文推荐点主系主宰，副系巫术，属性碎片2自适应+1护甲。

对于EVE来说电刑配合伊芙琳技能的短CD能够打出更高的输出伤害伤害，而猛冲配合EVE的被动的穿透效果相对更可观一些，EVE是需要一定发育效果的英雄，巫术加爆发。

出装推荐

伊芙琳的出装推荐做出野刀蓝色附魔符能回声，巫妖配合EA增加爆发，鬼书可加保底。

EVE的鞋子推荐做出五速鞋增阿基游走效率，金身进一步增加容错率，大帽子加法强。

加点推荐

Q：EVE的核心输出型的技能;W：能够增加伊芙琳的控制效果;E：辅助输出技能

EVE的加点主Q副E，有R点R。

玩法技巧

EVE在六级前的Gank能力并不是非常的强，主要是因为没有被动以及R技能的加持，机动性、爆发伤害都非常的差，所以大家在前期要做的就是刷野。同时在六级以后可以给到W技能先手衔接上控制效果，再利用Q追砍，一般在对手的血量较低的情况下EVE可以利用R技能来打出越塔的效果，在R的不可选定的效果这样EVE能够在秒杀对手同时出场。

堕落天使 莫甘娜

莫甘娜在中单是9.5版本刚开始出现的一种玩法，在9.6胜率大幅提升让莫甘娜登T1。

符文推荐

莫甘娜的符文推荐点主系启迪，副系主宰，属性碎片2自适应+1生命值。

启迪系的符文能够增加莫甘娜的续航效果，尤其是冰霜增幅能增加莫甘娜的留人效率，总的来说启迪系的符文续航的效果相对更可观一些，主宰系的符文进一步增加莫甘娜伤害。

出装推荐

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中单莫甘娜的核心三件套推荐做出冰枪，双生暗影增加一定的留人效率，大面具加伤害。

莫甘娜的后续三件套推荐做出法穿鞋增加莫甘娜的穿透，杀人书增加伤害，金身容错。

加点推荐

Q：莫甘娜的主要控制性技能;W：能增加不错的AOE伤害;E：增加莫甘娜的保护性

莫甘娜的加点主W副Q，有R点R。

玩法技巧

莫甘娜的玩法在对线的时候多利用W技能去耗兵线的血量，同时莫甘娜在中单位的控制性是非常强的，时刻要做好利用Q技能去衔接先手控制的能力。同时大家要记住一个点就是莫甘娜配合打野的Gank能力是非常的强的，可以先利用闪Q达到控制的效果然后配合打野完成击杀，打团时莫甘娜可以给到R技能先手进场控制，利用闪现+Q追控完成输出。

暗夜猎手 薇恩

在9.6版本的下路仅仅只有一位T1级别的AD，薇恩荣膺本次头衔，登场率很稳定。

符文推荐

薇恩的符文推荐点主系精密，副系主宰，属性碎片1攻速+1自适应+1生命值。

对于薇恩来说精密系的符文能够打出不错的输出效率，凯旋进一步增加回复的效果薇恩后期的收割能力很强，致命一击能增加收割的效率，主宰系的符文能增加续航回复能力。

出装推荐

薇恩的核心三件套推荐做出破败+羊刀能打出W技能的爆发效果，火炮增加暴击伤害。

薇恩的后续三件套推荐做出攻速鞋，春哥增加一定的容错率，绿叉增加额外的暴击伤害。

加点推荐

Q：薇恩的调整位置的主要输出技能;W：增加一定的输出伤害;E：增加控制能力

薇恩的加点主W副Q，有R点R。

玩法技巧

薇恩在对线的时候可以给到Q技能打出一定的进攻效率，W技能能够打出不错的输出效率，同时薇恩的E技能在对线的时候需要寻找地形，打出一定的爆发的输出效率。薇恩是具备爆发伤害的英雄。在游戏进入中后期的时候薇恩可以先手利用R技能配合Q技能打出一定的输出效率，薇恩在打团的时候可以给到E技能配合QA打出爆发秒人的伤害效果。

魂锁典狱长 锤石

锤石的登场率连续五个版本位于辅助位的第一位，从这个点来看锤石的能力非常给力。





对于锤石来说坚决系的符文能够增加锤石的爆发伤害，余震能增加锤石的输出效率，坚决系的符文能进一步增加锤石的坦度，锤石在对线需要续航能力，启迪系能提供不错的续航。

出装推荐

锤石的核心三件套推荐做出一定的坦系辅助装增加锤石的对抗能力，鸟盾增加保底。

锤石的后续三件套推荐做出五速鞋增加游走效率，救赎增加保底效率，火甲加坦度。

加点推荐

Q：锤石的Q能打出不错的控制效果;W：增加锤石保护能力;E：推推波加控制效果

锤石的加点主Q副E，有R点R。

玩法技巧

锤石在对线的时候可以多利用EQ二连打出一定的进攻性的效果，总的来说锤石的EQ二连的控制力相对较强一些，锤石在兑现的时候比较适合的是打出一定的爆发效率，同时要注意在中期能保证己方AD安全的情况下可以多去边路打出一定的游走效果。在游戏进入中后期以后，锤石还可以利用闪EQ接R的开团方式强行开团，不给对手留有反手的余地。

结语：以上就是9.6版本比较值得大家关注的一些T1级位的英雄，这些英雄往往都具备不错的Carry能力，是版本的天选之子，玩好这些英雄在版本中上分还是相对容易一些的。