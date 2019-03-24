只狼影逝二度捡不了钱怎么弄 捡不了钱解决攻略

2019-03-25 10:37:27 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴也遇到了捡不了钱的情况吧，那么捡不了钱怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

只狼影逝二度怎么捡钱?一些玩家在刚进入游戏发现打死的怪物掉的金钱拾取不了，跑过碰触了也不能捡起来，这要怎么办呢?别着急。

捡钱方法介绍

在游戏里要想拾取金钱则需要长按动作键，键盘默认键位是E，XBOX手柄默认键位是X，PS4手柄默认键位是□(方块)，长按住后主角身体会出现一个吸收东西的特效，金钱就能从远距离吸过来，所以要捡钱的话只需要原地长按动作键即可，不需要走到金钱面前。

而游戏里的道具素材之类的拾取则需要走上去按一下动作键就能拾取了。

只狼影逝二度捡钱方法就给大家介绍到这，是不是很简单?所以小伙伴在结束战斗后别忘记了将金钱拾取哦。