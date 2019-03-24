只狼影逝二度无首怎么样 无首在哪

2019-03-25 10:36:13 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴不知道无首吧，那么无首怎么找呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在只狼影逝二度中官方给玩家设计了5个强力的隐藏BOSS无首，虽然是否击杀都不影响游戏流程，但是相信很多玩家都想去挑战下这个BOSS，这里小编便为大家带来了只狼影逝二度无首位置介绍。

无首位置介绍

注意：要拿到道具“神之飞雪”后才能击杀无首，不然任何攻击都无效。

无首位置1：从桥下山谷鬼佛处白蛇方向的反方向走，先向上走发现先锋寺贴的纸，沿着后面的路一直走就到了。

无首位置2：从社下山谷鬼佛处往坠落之谷的反方向走，沿着路一直走发现一个水潭，学会潜水后无首在水下。

无首位置3：从隐藏森林鬼佛处往下跳，找找就能找到了。

无首位置4：仙宫水下，鱼尸附近2个。

无首位置5：游戏后期主城通往白蛇神社桥下面的护城河。

只狼影逝二度无首位置就给大家介绍到这，希望能给大家带来帮助，感谢大家的观看，我们下篇攻略再见。