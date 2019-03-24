只狼影逝二度有几种结局 各种结局介绍一览

2019-03-25 10:35:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼影逝二度结局分支条件汇总 只狼分支结局是什么，游戏中的结局肯定也和之前他制作的游戏一样存在多结局，那游戏中都有哪些结局?很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了各种结局介绍一览，希望能够帮助到大家。

结局分支条件介绍

断绝不死

最简单的结局，应该也是多数人的第一个结局，只需要按照正常流程通关，几乎不需要注意任何事项，唯一要注意的是义父让你背叛皇子要选择不背叛，然后在游戏流程结束的时候选择喂下龙泪即可。

修罗

这个结局和第一个结局反着来，在义父问你要不要背叛的时候选择背叛皇子，然后和防火女还有剑圣进行boss二连战结束后就完成了。

龙之还乡

这个结局相对比较麻烦，建议的流程是(到收集三件素材之前)：

①先去水生杀灵体和尚拿石头(其实是为了拿潜水)。

②然后去庙里，在即将到达正殿的坡下大院外面有个水池，潜水下去可以拿到虫书。

③接下来直奔正殿猴子战拿到刀。

⑥重复④⑤，直到卿子跟你要柿子，选择给她吃(这里就算你没柿子也无所谓，都可以给)，一番对话后她会给你一个特殊的米让你给皇子。

⑦将米带给皇子后原地休息(坐篝火)再次对话可获得两个饼(当面吃一个有彩蛋)。

⑧回去内殿找卿子对话发现他在转身祭拜，对话完后原地休息发现她不见了，这时候出门去猴子幻境即可看到她，根据他的需求需要去找一本书。

⑨回到正殿，来到侧门(就是拿拳法的那个山洞的门)进山洞往拳法佛塔前进，然后即将到佛塔的时候(还没勾上去那里)有一排石头佛像和一个蓝色的僧人(原本无任何交互)，此时可以在僧人处拾取一本书，带回去找卿子对话，她会需求两个特别的柿子。

⑾接下来是干柿子，跳回湖中回到刚才开的岸上的篝火继续向前推进，当看到山谷的菩萨时，可以选择直接跳下去，看好树枝准备钩就行，或者怕死也可以往前走走绕下来，找到商人，商人身后的山洞里面有另一条白蛇，进去，在看到蛇头的时候从左边跳下去，沿着路爬一爬会看到一只猴子，暗杀并傀儡术，他就会自己跑去勾引白蛇，此时趁机溜过去，在小神社的神像上就能拿到干柿子了，然后回去找卿子，选择把两个都给她，过一段时间(比如杀完后爹)回来就可以获得冰泪，然后继续推进流程。

⑿(杀完龙后回来卿子这里，跟她闲聊到对话重复，不确定是否必须，习惯性操作)，然后正常流程击杀剑圣，在结局时选择给皇子吃龙泪和冰泪，就完成了。