只狼影逝二度爆竹怎么样 爆竹获得方法攻略

2019-03-25 10:34:05 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴不知道爆竹吧，那么爆竹怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

相信很多玩家都听过其他玩家讨论在只狼影逝二度里用爆竹忍具对付火牛之类的怪物非常有效果，但是却不知道该如何获得这个忍具，别着急。

爆竹获得方法分享

位于苇名城-城邑-正门，也就是击杀玩鬼庭刑部后的场景往上走有两条路，一条是佛像，另一条路是让你杀老鼠换秘籍的天狗NPC，NPC屋子旁边的有个商人老头，那里就有卖爆竹，需要500钱。

或者在拿到铃铛的老婆婆地方继续用狗绳往上飞，在顶部会看到一个断崖上有个破棚子，也可以和里面的商人购买。