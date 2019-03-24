只狼影逝二度超越父亲成就怎么样 超越父亲成就获得攻略

2019-03-25 10:32:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴不知道超越父亲成就吧，那么超越父亲成就怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

只狼影逝二度超越父亲成就怎么获得?相信很多玩家都想获得这个成就却不知道具体的获得方法。

超越父亲成就获得方法

其实这个成就的主要条件就是让主角杀掉自己的义父，不过很多玩家都不知道该如何触发。

这里首先需要玩家在主城书房那偷听对话，然后上二楼找防火女说话，选阻止皇子自杀的选项，接着按照提示去找线索，最后在破庙处会拿到义父的铃铛，回到过去时间线把义父杀了就可以拿到这个成就。

只狼影逝二度超越父亲成就获得方法就给大家分享到这，想获得这个成就的玩家快参考上面的方法去试试吧。