只狼影逝二度火牛怎么样 火牛打法技巧攻略

2019-03-25 10:31:07 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴不知道火牛吧，那么火牛怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在只狼影逝二度初期玩家会碰到一只精英怪火牛，这个怪物不仅提醒庞大攻击判定也很广，很多玩家在其手上都吃过亏。

火牛打法技巧介绍

火牛的主要攻击方式有2个，冲撞和原地回旋，由于火牛的犄角绑着燃烧的柴火，被碰到会积累燃烧值，燃烧值积累满了后会引燃玩家，这时候玩家会持续掉血，所以在燃烧值条比较高的时候可以先回避等燃烧值降下去。

打法1：完美格挡流，完美格挡状态不会积累燃烧值，加上牛的招式非常简单只有2招，虽然疼但是只要每下都完美格挡就能很快处刑。

打法2：在墙角站着等对方冲过来，在快要碰到的时候对着墙壁二段跳避开冲撞攻击落地后对火牛进行输出，在火牛转身的时候踩头跳起避开攻击，如此循环。

打法3：如果在打火牛之前先击杀了鬼庭刑部，可以在他后面阁楼(里面有戴天狗面具男子)的右边和商人购买爆竹，然后回去找佛雕师制作爆竹义手，使用该义手就能轻松克制住火牛的行动然后击杀它。

只狼影逝二度火牛打法技巧就给大家介绍到这，希望这些技巧能帮助大家顺利战胜火牛，最后小编在这里祝大家游戏愉快。