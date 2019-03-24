全境封锁2武器伤害怎么提升 武器伤提升方法一览

2019-03-25 10:29:42 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在全境封锁2中，玩家在游玩过一段时间之后可能会发现自己现有的武器好像不是很给力，感觉伤害不太够，那么要怎么增加武器的伤害呢？今天91小编给大家带来了武器伤害提升方法一览，希望能够帮助到大家。

武器伤害(输出)增加的办法：

最直观的办法就是用高输出的武器，要么是白字高，要么是射速高，要么是二者均衡，同时，除提高武器白字之外还有其他方法，这里会详细说明;

首先是武器的天赋，之前说过装备和武器的天赋有两种，像+15%射速，+20%弹匣容量+换弹速度，+25%伤害-35%控制力这类，属于固定增加，用了之后就能显著提高输出，还有步枪兵，面包篮这类需要在战斗中满足条件暂时提升伤害的武器，每大类武器也有自己特殊的天赋增伤例如步枪兵，拳拳到肉那些天赋;

其次，继续往下拉我们会看见更详细的数据;

首先是武器伤害，就是白字，之前说过白字数据并不是打在敌人身上的最终数值，它会收攻击部位，护甲，暴击，破甲，精伤等因素影响，目前二代还没有特别显著的破甲伤害装备或词条，所以目前想在这方面做文章，只能通过堆双暴，爆头，精英伤以及武器总类和分类的伤害。这也就回归到了我们之前提到的装备;

如果你要提高精英伤害，你只需要装备属性带+精英伤害天赋的装备，同时，面具的一项属性词条也能有精英伤害加成，而且还非常高(我的是38%)再加上天赋+15%，一个面具可以加53%精英伤害，除此之外，枪械的配件也可以提高精英伤害，例如7.62的一个枪口配件，3.4倍镜等;

同理，想叠暴击那些词条，只需要选择对应词条即可;

关于武器提伤，大类上来看可以通过天赋，装备配件和套组效果实现。分类提伤的话也可以通过上述方式，且分类效果提伤会更明显，如此搭配得到的武器输出自然是不会低的，这也是pve火力输出装的配装思路。配合专精加伤可以进一步提升输出;

下面是靶场的测试，以mk17为例，爆头伤害可以说是很可观了。