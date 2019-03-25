只狼影逝二度新手开局是什么 新手开局玩法攻略

2019-03-25 10:28:42 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴不知道新手开局吧，那么新手开局怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

新手开局技巧分享

第一、前期跑酷 就像《黑魂》和《血源诅咒》，角色初期成长较慢，资源也比较少，但好在没有精力的限制，且场景为立体式场景设计，自由度较高。所以初期不一定要执着于打败所有的敌人，多利用跑酷和钩锁探索地图，扩充自己的资源最重要。

第二、多利用组合策略杀敌 游戏中可以利用忍术、钩锁和背刺等策略，根据敌人的数量和特点选择利用忍术或背刺优先解决较强的敌人，或者在面临数量较多的敌人时选择逃跑也不丢人，千万不要硬刚。

第三、倒地后 尽快起身 游戏中被击倒在地再起身的过程中，仍然会被追着打，所以需要尽快起身，以免造成被动局面。

第四、没有大盾 所以务必熟练格挡技巧 在《只狼》中由于历史文化、故事背景、主角的设定等关系，没有大盾，所以只能熟练利用格挡，格挡在游戏中就是“拼刀”，就相当于《黑魂》中的盾反伤害，游戏中有些 BOSS 需要熟练该技巧才可以打过，游戏过程中你可以通过 “不死身半兵卫”等小怪进行练习。

第五、不要等人死了 钱没花了 在《黑魂》和《血源诅咒》中，角色复活后返回死亡地点可以取回自己损失的经验，但在《只狼》中，如果角色真的死亡了，身上的经验就会损失大半且再也拿不回来了，所以之前在《黑魂》和《血源诅咒》中有攒经验习惯的玩家在《只狼》中这种方法可能行不通，该花钱花钱才是正道。

另外，游戏中的“冥助”系统支持一定几率下死亡不损失经验，但触发几率较低，在经历过特定剧情以后还可以获得“龙之血滴”和“恢复符咒”，这两样道具可以提高“冥助”的几率。如果实在不愿意花钱，又不愿意冒险使用“冥助”，还可以在商人处购买“钱袋”。(游戏中的钱袋价格为100块，可以存100块钱 。。)

第六、适当嗑药 本作游戏中也会提供一些 Buff 类的道具，食用后可以提升攻击、防御等属性，这些道具在前期玩家到达金刚山后敌人普遍会掉，放心大胆地嗑药就行了。

以上就是小编给大家带来的只狼新手开局技巧分享，想必大家都了解了吧。