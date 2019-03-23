只狼宝鲤之鳞怎么获得 宝鲤之鳞位置介绍及获取方法一览

2019-03-24 14:04:29 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼宝鲤之鳞在游戏中是一件重要的游戏道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼宝鲤之鳞的获取攻略，一起来看看吧！

只狼影逝二度宝鲤之鳞怎么获得?宝鲤之鳞是玩家在游戏回到三年前后，第一批怪的桥下可手机的道具，收集后可获得流派招式，一些玩家还不知道怎么获得宝鲤之鳞，下面小编为大家带来了只狼影逝二度宝鲤之鳞获得方法，一起来看看吧。

只狼影逝二度宝鲤之鳞获得方法

在放完铃铛的佛像面前回到三年前，第一批怪所在的桥下，有一只脊背和尾巴露出睡眠的宝鲤(以下简称鱼)，在水中按垫步键可以快速移动(人行快艇)锁定鱼快速接近攻击即可，一刀即死，在桥的左边靠岸有一块鱼鳞可直接捡起。

顺河流上到瀑布一端(另一端有空气墙所以不用担心走错)，那里有一只露出水面的鱼，很好追踪，将其斩杀后获得第三块鳞。

之后便是藏于水下的鱼，在它发现你之前几乎无法以肉眼发现，此时需要锁定键。

瀑布周围的乱石滩多有出没，绕行的时候不停按锁定，找到水下的鱼之后缓慢前进，观察移动轨迹，在其前进路线上按下格挡键(此时玩家无法移动)，在你觉得可以攻击到的距离(鱼需要离水面足够近)时按下攻击，会有一段突刺。

点击观看

以上就是小编为大家带来的只狼影逝二度宝鲤之鳞获得方法，希望对各位玩家有所帮助。