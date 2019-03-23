英雄联盟偷钱流凯尔怎么玩 偷钱流天使玩法攻略分享

英雄联盟天使重做后受到不少玩家欢迎，相信很多小伙伴都在尝试这个英雄吧？下面小编为大家分享一篇英雄联盟偷钱流凯尔的玩法攻略，一起来看看吧！
英雄联盟凯尔重做后，很多玩家都在玩这个英雄，毕竟新版凯尔可以称作后期无敌的存在，但很多玩家对凯尔的玩法还是不太清楚，而现在最流行的就是偷钱流凯尔，下面小编为大家带来了英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学，想玩凯尔的玩家来看看吧。
英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学
天使经过新版本的洗礼成功发生了质变，胜率飙升达到了54.52%登场率也是小幅度上升达到了10.72%位列登场第三，可见天使已经成为版本热门并且主流的英雄。天使凯尔自重做以来，就因其前期太弱，后期太强的特点，受到玩家们的评价褒贬不一，在9.6版本中E技能的施法时间会正确地随攻速而降低，起到重置普攻的效果，而不是固定0.25秒，这一改动引发的上单偷钱流玩法开始流行，凯尔的胜率、登场率也在9.6大幅上升。
符文推荐
主系启迪副系坚决，小符文攻速，护甲，护甲。
行窃预兆配合我们的技能和普攻触发偷取金币或者更好的战利品。
饼干配送每过3分钟提供一个饼干为我们提供一定的恢复。
时间扭曲补药提升我们药水的恢复能力。
骸骨镀层减少敌人对我们的伤害提升我们的续航能力。
过度生长附近的小怪死亡会提升我们的生命值。
出装推荐
核心装备推荐纳什之牙提升我们的法强和攻速，羊刀随着普攻叠加触发提升我们的伤害和输出，冰杖给予我们坦度并把我们的普攻附带减速提升我们的限制能力。
随后我们可以选择火炮提升我们的攻速和暴击，新版本的天使具备暴击伤害所以火炮是不二之选，无尽提升我们的暴击伤害，最后鞋子我们可以选择攻速鞋。
加点推荐
推荐主E 副Q有大点大。
E技能是我们的主要输出技能提升我们的攻击范围和伤害。Q技能我们的控制技能减速敌人帮助我们更好的输出。
玩法技巧
在9.6版本中E技能起到重置普攻的效果，搭配行窃预兆的玩法，可以在上单对线中，不断偷钱发育，提高天使的装备成型速度，而在偷到的道具中，等级药水可以帮助其升级，尽快完成技能提升。达到远程形态后，搭配纳什羊刀，切前排的速度也非常快，大战也可给我方突进英雄。16级后的双穿+真伤，保持合理站位团战输出爆表。
天使经过版本的洗礼降低了成长和基础的属性，但是相对应技能得到小幅度的提升前期作战能力显著提升，前期对线我们可以配合符文进行金币的偷取，使得自己的成型发育速度提升。当然天使的被动配合偷钱有效的保证我们团战的输出。前期我们在对线切记不要贪兵导致被敌人反打。团战天使的伤害成型我们找到合适的输出位置配合队友进行输出，最后R技能提供完美的保护帮助我们取得团战胜利。
以上就是小编为大家带来的英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学，希望对各位玩家有所帮助。
只狼影逝二度佛珠是游戏中重要的道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼佛珠的位置详情及获取攻略，一起来看看！在只狼影逝二度游戏中每收集4颗供奉给鬼佛，体力便会成长，HP与躯干的最大值将提升。可以说非常实用的道具，但是佛珠也并不是那么好收集的，不知道佛珠位置和获得方法难以集齐
只狼影逝二度葫芦种子是游戏中重要的道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼葫芦种子的位置详情及获取攻略，一起来看看！在只狼影逝二度游戏中将葫芦种子交给医师永真，可以增加伤药葫芦的使用次数上限，在完全强化伤药葫芦后更可以获得顶级伤药葫芦奖杯，但大家知道只狼全葫芦种子的位置和获
英雄联盟厄加特改版后有玩家尝试使用厄加特进行打野，相信很多小伙伴想知道英雄联盟征服者打野厄加特怎么玩吧？下面就一起跟小编来了解一下吧！英雄联盟9.6版本中厄加特有了很大的改动，其中满级W改为无CD无蓝耗，因此以前厄加特的玩法不在适应了，重新流行的是厄加特征服者打野玩法，一些玩家想必还不知道怎么玩，下
只狼影逝二蝴蝶夫人在游戏中是难度较高的一个boss，很多小伙伴都不知道该怎么打？下面小编为大家分享一下蝴蝶夫人的弱点及打法技巧，一起来看看吧！只狼影逝二度游戏中蝴蝶夫人招是最难打的BOSS之一，蝴蝶夫人招出招连贯而且非常快，很多玩家都避之不及而打不过，下面小编为大家带来了只狼蝴蝶夫人招式解析及应对技
只狼影逝二阁苇名弦一郎在游戏中是难度较高的一个boss，很多小伙伴都不知道该怎么打？下面小编为大家分享一下阁苇名弦一郎的弱点及打法技巧，一起来看看吧！天守阁苇名弦一郎是只狼影逝二度序章中砍掉主角手的人，玩家能在天守阁上层再次碰到苇名弦一郎想一雪前耻。谁知boss实力强劲并且有三个阶段，不少小伙伴都要
只狼影逝二度忍斧在游戏中是很强力的武器，不少玩家都想获得，那么在游戏中忍斧怎么获得呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！《只狼：影逝二度》中忍斧是主角可以在义手上改装的武器，对付特定敌人有显著的效果。下面小编就来告诉大家只狼影逝二度忍斧怎么获得，希望对各位有所帮助，一起来看看吧。《只狼影逝二度》忍斧获得
只狼影逝二度面具怪nobody在游戏中是很难缠的对手，不少小伙伴不知道游戏中面具怪nobody该怎么打？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度面具怪nobody的打法攻略，一起来看看吧！《鬼泣5》中，Nobody也就是游戏中的面具怪，长得意外像神生化2的舔食者，但主要背上长有一只长手臂，下面带来的是No
只狼影逝二度平田宅第宝藏点是游戏中玩家们能获得的地图奖励之一，很多小伙伴找不到这个藏宝点在哪里？下面小编就为大家详细介绍一下，一起来看看！只狼影逝二度平田宅第宝藏在哪里，只狼影逝二度游戏中的很多场景有隐藏的宝藏，而且宝藏奖励不错，大家知道只狼平田宅第宝藏点在哪吗?下面小编就为大家分享只狼影逝二度平田
只狼影逝二度赤鬼在游戏中是很难缠的对手，不少小伙伴不知道游戏中赤鬼该怎么打？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度赤鬼的打法攻略，一起来看看吧！只狼影逝二度赤鬼怎么打?赤鬼是只狼影逝二度游戏中一个力量型的敌人，很多玩家在遇到这关的时候不知道该怎么办?下面小编就来给大家详细的介绍下赤鬼的打法。只狼影逝二度
全境封锁2奇特零件是游戏中很重要的游戏道具，不少小伙伴都想知道怎么才能获得？下面小编为大家分享一下全境封锁2奇特零件的各种获取途径，一起来看看吧！在全境封锁2奇特零件怎么获取呢，有什什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于全境封锁2奇特零件获取攻略，希望小伙伴喜欢