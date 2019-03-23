英雄联盟偷钱流凯尔怎么玩 偷钱流天使玩法攻略分享

2019-03-24 14:03:01 来源：91单机游戏 编辑：NO

英雄联盟天使重做后受到不少玩家欢迎，相信很多小伙伴都在尝试这个英雄吧？下面小编为大家分享一篇英雄联盟偷钱流凯尔的玩法攻略，一起来看看吧！

英雄联盟凯尔重做后，很多玩家都在玩这个英雄，毕竟新版凯尔可以称作后期无敌的存在，但很多玩家对凯尔的玩法还是不太清楚，而现在最流行的就是偷钱流凯尔，下面小编为大家带来了英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学，想玩凯尔的玩家来看看吧。

英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学

天使经过新版本的洗礼成功发生了质变，胜率飙升达到了54.52%登场率也是小幅度上升达到了10.72%位列登场第三，可见天使已经成为版本热门并且主流的英雄。天使凯尔自重做以来，就因其前期太弱，后期太强的特点，受到玩家们的评价褒贬不一，在9.6版本中E技能的施法时间会正确地随攻速而降低，起到重置普攻的效果，而不是固定0.25秒，这一改动引发的上单偷钱流玩法开始流行，凯尔的胜率、登场率也在9.6大幅上升。

符文推荐

主系启迪副系坚决，小符文攻速，护甲，护甲。

行窃预兆配合我们的技能和普攻触发偷取金币或者更好的战利品。

神奇之鞋提供一个免费的鞋子提升我们的移动速度。

饼干配送每过3分钟提供一个饼干为我们提供一定的恢复。

时间扭曲补药提升我们药水的恢复能力。

骸骨镀层减少敌人对我们的伤害提升我们的续航能力。

过度生长附近的小怪死亡会提升我们的生命值。

出装推荐

核心装备推荐纳什之牙提升我们的法强和攻速，羊刀随着普攻叠加触发提升我们的伤害和输出，冰杖给予我们坦度并把我们的普攻附带减速提升我们的限制能力。

随后我们可以选择火炮提升我们的攻速和暴击，新版本的天使具备暴击伤害所以火炮是不二之选，无尽提升我们的暴击伤害，最后鞋子我们可以选择攻速鞋。

加点推荐

推荐主E 副Q有大点大。

E技能是我们的主要输出技能提升我们的攻击范围和伤害。Q技能我们的控制技能减速敌人帮助我们更好的输出。

玩法技巧

在9.6版本中E技能起到重置普攻的效果，搭配行窃预兆的玩法，可以在上单对线中，不断偷钱发育，提高天使的装备成型速度，而在偷到的道具中，等级药水可以帮助其升级，尽快完成技能提升。达到远程形态后，搭配纳什羊刀，切前排的速度也非常快，大战也可给我方突进英雄。16级后的双穿+真伤，保持合理站位团战输出爆表。

天使经过版本的洗礼降低了成长和基础的属性，但是相对应技能得到小幅度的提升前期作战能力显著提升，前期对线我们可以配合符文进行金币的偷取，使得自己的成型发育速度提升。当然天使的被动配合偷钱有效的保证我们团战的输出。前期我们在对线切记不要贪兵导致被敌人反打。团战天使的伤害成型我们找到合适的输出位置配合队友进行输出，最后R技能提供完美的保护帮助我们取得团战胜利。

以上就是小编为大家带来的英雄联盟偷钱流凯尔玩法教学，希望对各位玩家有所帮助。