只狼影逝二度爆竹在哪里 只狼影逝二度爆竹获取方式一览

2019-03-24 14:01:12 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度爆竹是游戏中重要的道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度爆竹获的获取攻略，一起来看看！

在只狼影逝二度爆竹在哪呢，有什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度爆竹获取攻略，希望大家喜欢。

只狼影逝二度爆竹获取攻略

位于苇名城-城邑-正门，也就是击杀玩鬼庭刑部后的场景往上走有两条路，一条是佛像，另一条路是让你杀老鼠换秘籍的天狗NPC，NPC屋子旁边的有个商人老头，那里就有卖爆竹，需要500钱。

或者在拿到铃铛的老婆婆地方继续用狗绳往上飞，在顶部会看到一个断崖上有个破棚子，也可以和里面的商人购买。】、

以上就是只狼影逝二度爆竹获取攻略，希望大家喜欢！