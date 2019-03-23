《魔兽世界》8.15奶德PVE怎么玩 奶德PVE饰品选择攻略分享

2019-03-24 13:55:46 来源：91单机游戏 编辑：NO

《魔兽世界》8.15奶德是很受欢的职业，那么在新版本中奶德pve带什么饰品最好呢？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略，希望大家喜欢！

魔兽世界8.15版本中的奶德饰品玩家们用什么好呢，很多玩家对此都有疑问吧，在这小编就为大家带来了关于魔兽世界8.15奶德PVE饰品选择攻略的介绍，想知道的玩家快来看看吧。

8.15奶德PVE饰品选择

争霸艾泽拉斯版本的饰品和军团再临版本的差别很大。军团版本饰品的白字是一般的，对这个饰品的价值没啥影响，所有好饰品的特效价值远超白字。而在争霸艾泽拉斯版本中，大部分饰品的特效都挺一般，实际价值都在白字上了。因此，大部分高智力的饰品都差不多好用，不用去管它的特效是什么。下面是一些不错的饰品：

炎法师的引线：智力饰品，且主动使用后20秒内逐渐增加你的急速。不论是治疗还是打伤害，急速都是一个很重要的副属性。因此这个饰品在大部分场景下都挺好用。

维克雷斯夫人的音乐盒：智力饰品，且有治疗和伤害的触发特效。这个特效并不值得大书特书，但是至少对输出和治疗都有用。

永恒炼金石：全能饰品，特效触发主属性智力。你需要是炼金专业才能获得。40%的治疗药水和法力药水加成在大秘境中很有用。

风暴低语海螺：智力饰品，触发增加爆击。对治疗来说，爆击并不是很重要，但是也没多少饰品可换的。

蔚索斯的焦灼飞羽：世界BOSS掉落355，不做说明

提赞的树脊：世界BOSS掉落355，不做说明