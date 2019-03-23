《魔兽世界》8.15鸟德怎么玩 新版本鸟德天赋加点攻略分享

2019-03-24 13:54:17 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15版本已经上线了，那么在新版本中鸟德玩家天赋怎么加点最好呢？下面小编为大家分享一篇新版本的鸟德玩法攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

魔兽世界8.15版本中的鸟德天赋加点玩家们选择什么好呢，很多玩家对此都有疑问吧，在这小编就为大家带来了关于魔兽世界8.15鸟德天赋加点攻略的介绍，想知道的玩家快来看看吧。

8.15鸟德天赋加点

明月打击：范围AOE技能，12点能量(读条慢)

愤怒：单体技能，8点能量(读条快)

轨道炮：快速获取40点能量的爆发AOE技能

星落：可以看成8秒的DOT AOE技能

星涌：单体主要输出技能(暴击是上限，精通增加涌的下限)

月火：单体或2目标6码范围内单GCD的DOT

阳炎：单GCD的AOE DOT技能(直接伤害只对主目标有效)

化身：3分钟的核心爆发技能，短时间压血或高强度AOE天赋(无论单体还是AOE，必须规划好你的化身，55-65能量开启留好一切可以掌控的资源;包括预判SP触发或某些即将到来的最大增益层数)

领主：长时间多目标平稳ADD(在保证增益不溢出的情况下，第一时间叠够3层，留出更多的急速BUFF时间打循环，增加循环速度 打出更多的星涌;在触发6S化身前，预留满能量，此时不需要急着将层数打满3层，毕竟6S化生更重要)

丛林：平稳AOE特质，适合长时间AOE，能够打出更多的星落(比如大米词缀的强韧+激励或易爆这种不能拉特别多小怪 又需要AOE伤害的词缀，当然 你也可以选择领主修血或者化生爆发高压小怪 具体选择单点还是AOE 根据你们的队伍需求或你想A的爽一些还是想钥匙+1来决定吧)

双月：节约GCD给高血量小怪上的月火术DOT天赋(节约了GCD 才能有更多的时间读条攒能下星落或者打涌呀)

漂流：看上去是一个AOE天赋，但我测试下来，这个东西，除了可以增加星落的全程占比，并无其他用处，会导致月火的占比大减，从而全程伤害基本没变(因为月火术的伤害被星落弥补了，从长远来看，点了漂流后，需要花一倍的时间铺月火，花这点时间读条来能量丢更多的星落可能更好)

耀斑：单体读条DOT 8点能量，读条速度类似愤怒(但是这个东西占比贼低，同样一波AOE，挨个上耀斑+双DOT之后会发现，耀斑的占比极地，所以2目标上耀斑可以说是极限了，3目标能量肯定溢出，你花了更多的时间打耀斑，到最后发现明月的增效少了，循环变慢)

坠星：没啥好说的，7.0版本的爸爸天赋，8.0的单体天赋，缓慢回能天赋，适合长时间战斗(8.0这个东西随着目标的上限会随着递减20只怪可能跟你挂4个挂的收益是差不多的，团本点这个)

满月：PVP必点 没啥说的(守点除外)

吹风 群缠 蛮力猛击：玩过德的应该都懂，根据需要换把

猛虎冲刺：牺牲DPS换来短时间的高速长距离移动技能(新手比较适合，方便，缺点是CD45秒，接下来如果在需要长距离移动，DPS可能掉一大截，因为你路上需要跑太久了)

野性位移(最爱 永远不想换)：我打咕咕永远不会换的天赋，除非有战术需要。(15秒CD，中距离移动，不占GCD，在后跳的过程中还可以打一个GCD技能，不会损失DPS，不太适合手残，但是用心练的话，这个技能，绝对是咕咕的核心移动输出技能)

还有一个是啥?新生吗?：咕咕位移我就记得上面这俩，好像是新生，但是我从来不点那个。。。。一般都是用糖 树皮 趴熊这些保命，只要伤害规避的好，这个技能基本用不上，后跳真香!

猫亲，奶亲，熊亲：猫亲跑得快，奶亲被动龙奶、在有特质的情况下迅捷还给吸收盾，能奶团套回春，真香!熊亲开荒高压游戏技能需要硬吃的情况下才会去点。

自然平衡：长时间稳定回能，适合长时间战斗(我一般团本点这个)

艾露恩战士：俗称3明月(按我的理解，这个东西就是打个瞬间爆发伤害的AOE技能)

自然之力：俗称树儿子，大米为减轻T压力而存在的天赋，除了死疽+暴怒周，其它周我一点都不想点，除非车头需要。。。(为啥叫树儿子?因为它只能嘲选中范围内的小怪，土爹可以一直群嘲，猎人的宝宝只能单嘲还容易死，所以叫宝宝吧。)

当然，咕咕有一个很好玩的被动，在法术书中并没有显示，那就是枭兽狂怒

枭兽狂怒，收到普通攻击时触发的一个技能，获得一个顺发的明月打击(我经常并没有收到物理攻击时就会触发，大多数情况是目标有一个点名技能正好点到你，或者目标看到你准备点名时被嘲走，类似仇恨不稳时小怪那一瞬间看你的那种感觉)

利用好枭兽狂怒，顺发明月还是很关键的，1个GCD给12能量呢 有条件还能附带一个顺发的增效明月，真香!可以做个监视，枭兽狂怒的持续时间不多。