只狼影逝二度火牛boos打法技巧是什么 火牛boos打法攻略一览

在只狼影逝二度游戏中很多小伙伴都想知道火牛boos怎么打，不少玩家对于打法攻略非常好奇，小编相信小伙伴们一定都想知道吧。那么，只狼影逝二度火牛boos打法技巧是什么样子的呢？下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度火牛boos无伤打法攻略介绍，希望大家喜欢。
只狼影逝二度火牛无伤打法技巧分享
不需要闪避，不需要跳跃，不需要格挡!就是跑!
不用说牛怕炮仗，这个办法不需要炮仗也能过。
一个字，跑，当然跑也是有章法的跑，追着屁股跑是第一准则。牛基本有两招，1.冲锋的时候，侧跑躲开，往它调屁股的地方跑，能至少砍一刀牛侧身，牛下次冲锋不朝向你了，开始追牛，继续砍。2.牛还会原地甩头几次，跑!往屁股跑，边注意走位边砍就完事了。
千万别在牛头前面晃悠，范围极大，还是扇形。也别想着弹反处决，很难把握不说，格挡成功还会伤血。
闪避跳跃都有危险，因为牛攻击范围大，有时候闪不出范围，被擦到边就大残。
以上就是只狼影逝二度火牛boos无伤打法攻略，希望大家喜欢。
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