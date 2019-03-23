《只狼》弥山院圆真怎么打 弥山院圆真boss最佳打法攻略分享

2019-03-24 13:52:45 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》弥山院圆真boss是游戏中难度很高的一个boss，相信小伙伴们都想知道这个boss该怎么打吧？下面小编为大家分享一下《只狼》弥山院圆真boss的打法攻略，一起来看看吧！

弥山院圆真是一位手持长枪的白衣忍者猎人，其攻击距离非常长，不少玩家都对此吃了亏，那么弥山院圆真到底该怎么打呢，下面牛游戏小编就为你们带来了《只狼》弥山院圆真打法攻略介绍的小伙伴就一起来看看吧，说不定正好是对你们有帮助的内容。

弥山院圆真打法攻略：

使用从苇名城外的老妇人那里得到的铃铛进入平田庄园(打完第一个BOSS之后会遇到)。在鬼佛雕像所在的破旧寺庙的祭坛上使用铃铛。沿着庄园小径走，穿过一座桥，桥上有两个盾牌兵。到达一个类似花园的地方后，会遇到一个穿着白色长袍，使用长枪的弥山寺圆真。

潜行刺杀最靠近桥梁的手执火矩的小兵，然后跑上前干掉弓箭手和其他两个近战敌人。然后赶紧跑掉，等忍者猎人看不到你了再回去。

跟之前一样的套路，沿着左边的草地潜行，背刺他，干掉他一管血。然后闪避两次，绕到到他背后，攻击两次，或者用旋风斩。重复以上