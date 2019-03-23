《只狼》河源田直盛怎么打 boss河源田直盛打法技巧详解

2019-03-24 13:51:35 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》河源田直盛boss是游戏中难度很高的一个boss，相信小伙伴们都想知道这个boss该怎么打吧？下面小编为大家分享一下《只狼》河源田直盛boss的打法攻略，一起来看看吧！

武士大将河源田直盛是游戏中的精英怪，虽然为精英怪，其难度丝毫不亚于BOSS，十分难对付，那么河源田直盛该怎么打呢，下面牛游戏小编就为你们带来了《只狼》河源田直盛打法攻略介绍的小伙伴就一起来看看吧，说不定正好是对你们有帮助的内容。

河源田直盛打法攻略：

地点：苇名城 城邑外围 城门道

苇名城苇名城邑外围处你会遇到一个武士大将，他是院子里唯一的敌人。

打法思路

在河源田直盛的视野盲区左侧屋顶上潜行，从后面对他进行刺杀，先秒掉他一管血。

然后通过R1/RB进行普通攻击，在他出招的时候记得格挡(在他的攻击快要打到你时按L1/LB进行完美格挡，即拼刀)，这个敌人的招式还是比较好格挡的。

等他打完一套的时候你再出手砍他，重复这个步骤直到打满他的架势槽，最后处决。你有一次复活机会，受伤的时候记得喝伤药葫芦补血。

奖励

佛珠，葫芦种子