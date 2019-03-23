全境封锁2功勋4000点达成技巧是什么 功勋4000点达成心得分享

2019-03-24 13:51:02 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家最近都在问在全境封锁2游戏中功勋4000点怎么达成?很多小伙伴都知道在本作中新增了功勋系统，达成一定的功勋就可以领取奖励箱子。那么，功勋4000点快速达成技巧食色很难么样子的呢？下面就给大家带来全境封锁2功勋4000点达成攻略介绍，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

全境封锁功勋4000点达成攻略

1、总类

巧手：完成下列功勋

工匠大师：制造一件金装(刚打完大会厅上世界1就可以做了)

慧心巧手：制造1000件物品(建议做刚打完终局的那把163大马士革，做得快也拆的快，还给金坷垃)

解构主义：拆解3000项物品(看哪个不爽拆哪个，对，就是它!黄金犀牛!)

点石成金：制造一件装备组物品(克林顿营地和终端站的蓝图商人会卖182~204的装备组蓝图)

喜新厌旧：校准物品500次(这个自然会做完的)

打造名牌货：制作一件奇特物品(163大马士革)

改了又改：所有装备槽位的装备各有一项洗过词条天赋(不解释)

钱袋

纽约银行：获得2000w点数(多卖东西)

清仓甩卖：卖1w件物品(是的黄金犀牛我们又见面了)

黑市大亨：获得300w暗区点数(pvp技术不行就去搬箱子打地标，看见有人围剿红金名就去蹭，pvp大佬都是开红上金消金一气呵成的)

升值货币：获得1w5凤凰币(巴西龟保护协会，天际高铁走起)

拾荒老人：从任何来源搜刮1w件资源(就是制作零件和金坷垃，雷达上看到金点就去蹭，生存捡的资源应该也算)

这是我的行动基地：完成主线(那堆功勋名我就偷懒不打了)

到处撬门：使用开锁器开50道门(麦迪逊副本，还有地下藏箱子的地方)

顶级装备：全部装配奇特武器和装备组物品(庄家庄家大马士革机密套)

把门关上：关上车门

掌门人：关上车门100次(平时打副本干白区boss看到门没关实的车子就去靠一下)

闪亮亮：全部装备紫装或金装(金装邪教)

老子没空管陷阱：打爆20个陷阱(生存顺便就做了)

水平之上：达到30级

人要衣装：达到256装等

三五成群：组个队

2、战斗

破坏性的食欲：使用消耗品时杀死2000个敌人(做高价值，刷副本，干白区boss顺便做了，不用急这个慢慢来，调出来挺麻烦的)

猎人亦是猎物：在生存地下抵抗共杀死100猎人(我觉得地下比较快，孤星社保)

你来我往：在生存地下抵抗各杀死5名猎人(生存其实熟练很简单，捡金坷垃造m44一枪一个)

炸药爆炸咯：用手榴弹炸死300敌人(上短弓去世界一)

全部交给我：组队奶队友或给队友提升buff5000次(开拓扫描，注意放一次平台奶一个人算一次)

复活专家：复活1000个玩家(开拓复活针)战斗专家

掷弹兵：一手雷炸死三个人(世界1上短弓闪光弹，去白区找3个倒霉蛋)

坏蛋不准动：一电击手雷电三个人(同上)

开火：一燃烧弹烤三个人(同上)

小子，醒醒：用自己的平台复活自己10次(记住免疫平台资源平台复活要手动按)

你休想：用最终手段拆10枚炸弹(天际高铁!)

招牌动作：开100次t(没事多开开)

技能精通：装备10项技能改造(制定不同配装自然会完成)

军火大亨：6种武器类型各杀死一个敌人(突击步枪，冲锋枪，轻机枪，霰弹枪，狙击枪，手枪)

医护兵!：组队时复活20次队友(医疗兵我血流满地啊快滚过来!拿好，你的平台!)

天赋异禀：启动天赋时杀一个人

伤害最大化：击中弱点10w次(汽油厂带闪光和蓝色手枪)

技能战斗力突破7500!：技能杀敌1w还是7500来着?我才4500不知道(电工炸逼)

接下来的两个留到最后做

武装专家：各种武器类型各杀1w，手枪杀1000(挑对应的装备组，例如机枪霰弹用孤星，冲锋枪用d3,狙击枪用死眼猎人，突击步枪随意，手枪卫哨盾)

知己知彼：各阵营敌人杀1w(暴徒去林肯隧道，莱克斯帮去天际，净化者去火龙，LMB小鸟本)，杀10w怪(这个随缘吧)

3、任务

那堆主线任务功勋就不说了

无暇斗士&传奇无暇&无暇袭击：所有挑战本/传奇本/突袭本在组队情况下(中途加进来的不算)不倒地过关。挑战本单刷到最后邀人进来就好，传奇本突袭本贴吧b站都有教程(其实刚刚过的伏击全域是绝佳时机)

传奇特工：传奇本各完成一次

团结就是力量：30级后任何一项任务队里没人倒地(组队世界1)

毫无畏惧：30级后完成所有困难难度副本

接受挑战：30级后完成所有挑战本

坚强斗士：完成一次挑战本

俄罗斯轮盘：只用一把6发子弹的左轮完成大使馆副本(卫哨手枪盾世界1)(小鸟本)养鹰人：

已解除友军伤害：利用装甲车炮弹杀死20个怪(开拓盾，跳下来之后去左边的角落放平台开盾蹲着，用手枪打残血)

电子脉冲爆炸：在一局副本中击杀20架被电子脉冲弹影响的无人机(上电磁脉冲粘弹，见到无人机就来一发，队友杀的也算)

炸弹客：安装所有4个炸弹(抢炸弹就是了)

回避动作：猎隼陨落：不被装甲车炸到(让队里最终站前面吸炮弹，安装完炸弹后的弹幕就看个人走位了)

猎隼跃升：通关一次小鸟本

(火龙)龙窝：

屠杀恶龙：通关一次火龙本

猎杀恶龙俱乐部：20秒内干掉4个boss(是在20秒内干死，不是出场20秒内打死，世界1打残血聚在一起就行了

(天际)彻底锁定：

彻底净空：巴西龟你好，巴西龟再见。

炸弹客2：一个人安装2个炸弹(还是抢)

电子专家：自己装上2个箱子(野队难，跟朋友组队好)

要爆咯!：4分钟内炸开障碍物(天际高铁必备水平)

回避动作：净空天际：不被迫击炮炸到(上套最终注意走位)

(信号本)电视机

杀boss，通关，就是这么简单，信号本超简单的呢。

扩充人脉：组队时完成100任务

任务大师：完成750次任务(地下亲测，一阶段算一次)

目标特工(高价值)

最高价值目标：干掉等级4高价值20次(周常记得清)

干掉目标：干掉高价值目标100次(日常也要清)

搜素与摧毁：完成搜索与摧毁100次(3人组队去清比较方便，克尔曼站比较快)

西区码头彩蛋任务，需要4人队伍合作完成，队里必须有一人3个抵抗20波和搜集所有西区码头手机，才能开始任务，有点像cod解僵尸彩蛋，b站贴吧都有教程(过了这个任务再去暗区7巢穴地下室看看就知道什么叫叛变有理)

4、探索

移防曼哈顿和安全屋不解释

探寻者：搜集所有收集物品，ECHO，无人机，手表，通话录音，生存指南，地下录音照片(世界5再找，有一堆经验箱子)

邪恶衣柜：收集500件外观物品在白区暗区多捡衣服，多开几个外观箱子

装备组收藏家：穿上所有套装的6件套(全域顺便搞定了吧)

表情丰富：做出250次肢体动作(暗区嘲讽233)

举手之劳：帮助100位平民(找录音，清白区boss，清支线的时候顺便做了)

你不累吗：打爆400个车胎(闲的**)

5、暗区部分功勋

PVP大师

幽灵：使用智能隐蔽掩体(墙纸)的隐蔽效果的时候杀死10名玩家(开拓墙纸不错，虽说被砍了但是插满插件有40%伤害抗性，当然最好还是找朋友互刷吧)

消失不见：使20个玩家致盲(随便找人扔闪光弹，闪光粘弹就好，不过如果你想搞事我更是推荐上机动爆炸掩体，全电状态9000体被炸一次一格血，距离超远，而且炸人不红名，是别人打架的时候在隔壁捣乱的首选)

饥饿的野猪：用饥饿野猪击杀20玩家(当然是上原力啊233)

烧到脆：使20个玩家燃烧(打架用火冠捣乱)

观光客：地标各清一次

大量回收：1至9区各回收一次(原文是到6区，但其实不是)

暗区救主：复活200名玩家(在30级之前多救点，不然到了世界5就只能找好友了)

顺利脱身;回收1500件物品(见人跑是没用的，我自己混暗区劫机都会在回收点放扫描，就在剩30秒的时候回收，假如有人直接抢劫尤其万体浪人割绳子不用放塔，直接冲上去一枪托就能打断割绳子，当然看到就直接被开红的就自求多福吧)

地标大师;清除750个地标(最好用固定队，队里有pvp老手以防不时之需)

6、地下

前往探勘洞穴：取得所有收集品(每阶段固定一个，多半是在换楼层时候出现的)

地底探索者：

轰然之下开始：进入战术行动中心(前置条件完成大会厅，然后开启白区的地下主线安全隔离中心)

完成客观体验：完成6种任务目标

第一阶段：四人队完成一场5政令行动(周常3阶段5政令)

孤胆枪手：一个人上电工套开5政令挑战本一阶段(过了就行不用无暇，建议谋略5+1吸血包)

无暇地下行动：四人队3阶段5政令不倒下(开拓很重要!!也要提防猎人!!建议2开拓交替放平台，1卫哨手枪盾1d3吸怪)

地底专家

地底巨兽：地下40级(送的女妖套装很好看，很实惠)

活在地底：完成500场地下行动(慢慢来)

地底侦查：完成200场5政令行动(是行动不是阶段!!所以刷的时候要调一阶段不然浪费时间，下同)

政令执行者：于世界5完成100场5政令行动(上一个能世界一，这个不行，慢慢来)

陷入疯狂：完成500个地下阶段行动(野队慢慢来)

染红地下世界

你要到下面去：完成100次地下每日行动(50天即是一个月20天)

知识就是力量：于地下世界收集500个政令情报，由boss和猎人概率掉落

每周战士：完成5次每周地下行动(35天，从今天算起3月7日)

下水道杀手：于地下世界杀死100名boss(孤星或者d3贴脸比较容易抢人头)

惩罚杀手：4人队干掉5猎人(猎人数量=玩家数量+1)

7、生存

不得不先说几个生存要点

第一， 有东西就捡

第二， 公寓里有很多衣服

第三， 暗区里负17度，达到这个数就可以进暗区

第四， 进暗区科技被摸光的话就把捡疫苗得来的科技拿去造m44，然后打地标把装等提到163

第五， 永远不要正面跟猎人对打

第六， 猎人数量=叫机点附近玩家数量

生存专家

天生就能生存下来：成功叫机走人

标准装备：制造滤毒器和信号枪

黑鸽计划：成功完成20场生存模式

肝帝鹰：搜刮50名玩家尸体(抱歉了伙计)

反客为主：干掉20猎人(每个叫机点各有一个你的猎人，打完一个去打另一个就好)

囤积为奇：回收100件物品(6个生存箱爽)

生存复活：复活50名玩家(消耗一个医疗包而已，之前我被打倒，另一个我救过的玩家冲过来救我)

8、西区码头

西区码头专家

出征：前往克林顿营地

隔墙有耳：收集所有西区码头手机(彩蛋任务条件)

保持警戒：各种警戒完成一次(每分钟刷新一次瞎逛逛吧)

扫荡码头：在西区码头开放世界击杀400个怪(找手机跑图的时候顺便完成)

抗敌战专家

西区码头戏法：在3个抵抗战中各完成20波(彩蛋条件之一)(估计各位对抗敌战如何蹲点也很熟练了)

搜刮国土战略局：收集2w5分数(刷10波必备吧)

就像个首领：完成30波首领攻势

终结你的抵抗：于抵抗战击杀1000敌人

以上就是小编为各位带来的有关全境封锁2功勋4000点怎么达成的全部内容。