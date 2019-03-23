《只狼》龙之舞乐面具怎么获得 龙之舞乐面具获取方式介绍

2019-03-24 13:50:35 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》龙之舞乐面具是游戏中的特殊道具之一，很多小伙伴都想知道怎么在游戏中获得？下面小编为大家介绍一下《只狼》龙之舞乐面具的获取攻略，一起来看看吧！

只狼游戏里面有一些提升玩家攻击的方式，龙之舞乐面具就可以做到，可是它需要玩家收集面具碎片才能获得，所以小编为大家带来了只狼龙之舞乐面具获得方法的介绍，以下是具体内容。

龙之舞乐面具获得方法

做捕鱼人任务，在仙界给鱼王喂捕鱼人的诱饵，就会出现碎片左，加上捕鱼人直接卖的碎片右，地牢门口商人的头部就集齐了。