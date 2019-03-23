《只狼》山内典膳boss怎么打 山内典膳打法技巧攻略详解

2019-03-24 13:49:32 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》山内典膳boss是游戏中难度很高的一个boss，相信小伙伴们都想知道这个boss该怎么打吧？下面小编为大家分享一下《只狼》山内典膳boss的打法攻略，一起来看看吧！

山内典膳在只狼中是个非常难对付的怪，不少玩家都纷纷死在他的刀下，那么要如何才能打败他呢，下面牛游戏小编就为你们带来了《只狼》山内典膳打法攻略介绍的小伙伴就一起来看看吧，说不定正好是对你们有帮助的内容。

山内典膳打法攻略：

在赤鬼之后的下一个区域你就会遇到这个BOSS。

不要管BOSS，先杀死该地区的所有小怪。尽量不要在这里掉太多血，最好能把伤药葫芦都留着打BOSS。

杀死所有的小怪之后，赶紧逃脱BOSS的视野，然后潜行回来，背刺干掉他一管血。后面就可以用与赤鬼相同的战术了：当他攻击时，闪避，闪避。他一套打完你在上去攻击，重复直到他的打崩他的架势槽。

杀死第一个BOSS河源田直盛后，会获得一个葫芦种子，还有一个可以在赤鬼后面的房子里找到。用这两个种子可以升级伤药葫芦两次，这样你就有3次治疗机会了。