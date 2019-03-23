鬼泣5红魂怪打法技巧是什么 RedEmpusa打法技巧详情解析

2019-03-24 13:49:05 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在鬼泣5中Red Empusa是游戏中常常落单的小怪，因为身上聚集了大量的红魂石，它不仅会逃窜还会攻击，很多小伙伴都不知道该怎么打。那么，鬼泣5红魂怪速刷技巧方法是什么样子的呢？下面带来的是红魂怪的具体打法介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。

Red Empusa打法

不会打人，韧性很高，平时无法用鬼手投，然而伤害足够打出硬直，就是头会仰一下就能投技了，福利怪。

值得注意的是这个怪物，很少主动攻击，只会逃跑，然后玩家攻击它会掉落大量红魂石，然后它其实是会攻击，跟小蜘蛛的攻击方式是一样的，而且还挺痛。

以上就是鬼泣5红魂怪怎么打介绍，希望能让玩家了解DMC5中Red Empusa的打法。