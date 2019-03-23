《只狼》灰烬团道具有什么作用 灰烬团道具作用及效果介绍

2019-03-24 13:48:19 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》灰烬团道具在游戏中非常稀有，很多玩家都想获得，那么在游戏中《只狼》灰烬团道具有什么用？下面小编就为大家介绍一下，一起来了解一下吧！

只狼这款2019年的大作终于发售，里面有一款非常常见的消耗品道具灰烬团，对于灰烬团的效果及作用想必很多玩家不了解，所以小编为大家带来了只狼游戏中灰烬团道具效果及作用的介绍，以下是具体内容。

灰烬团道具效果及作用

将灰捏制成团，掷向敌人可遮蔽其视线。

苇名国多雪，地炉的灰要多少有多少。