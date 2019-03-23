《只狼》噬神道具有什么用 噬神道具效果及作用介绍

2019-03-24 13:47:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

《只狼》噬神道具在游戏中非常稀有，很多玩家都想获得，那么在游戏中《只狼》噬神道具有什么用？下面小编就为大家介绍一下，一起来了解一下吧！

只狼这款2019年的大作终于发售，里面有一款厉害的消耗品道具噬神，对于噬神的效果及作用想必很多玩家不了解，所以小编为大家带来了只狼游戏中噬神道具效果及作用的介绍，以下是具体内容。

噬神道具效果及作用

使HP完全恢复的古老妙药，同时也能恢复所有异常状态。

传言生长在苇名分外久远之地的草木，吸引着无名的小小神明们的到来。

该药便是用此类草木提炼制作的，承有神明之恩惠的秘药。

但是，自从神龙生根于此地，小小神明们便消失得无影无踪。