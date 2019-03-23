只狼鞭炮义手获取方法技巧是什么 义手获取方法详解

2019-03-24 13:46:46 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在只狼游戏中玩家需要获得鞭炮义手可以更好的进行游戏，但是很多小伙伴都不知道该怎么获取。那么，只狼鞭炮义手怎么获取最快呢？还不知道的玩家快来看小编带来的获得方法介绍吧，看完你就知道了怎么拥有这把义手了。

获得方法详细介绍

1.鞭炮不用去梦境，在那个给你铃铛的老婆婆和他儿子那里，爬上那座山，山上有一个交易的人，卖鞭炮义手。

2.就是赤鬼拿着大炮德怪，对面那座最高的山上，有个商店卖的。

以上就是今天为大家带来的只狼鞭炮义手获得方法介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。