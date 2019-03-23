《DNF》3.7版本冰冻之心怎么玩 新版本冰冻之心技能加点攻略分享

2019-03-24 13:45:57 来源：91单机游戏 编辑：NO

《DNF》3.7版本冰冻之心是很受玩家欢迎的一个职业，相信想尝试一下这个职业的小伙伴都想知道这个角色技能怎么加点吧？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

95级开放以后的一次波全职业平衡改动在3.7日正式降临，许多职业得到了很大的改动，有加强有削弱，这个改版后会影响加点。那么在DNF3.7版本中的男法之一，我们的冰冻之心该如何加点呢?冰冻之心这次有所加强，冰冻之心作为纯C也需要加强。下面就让小编带大家来看一下3.7版本DNF冰冻之心刷图技能加点详解吧。

3.7版本冰冻之心加点推荐：

冰冻之心在目前版本混的一般，这次得到加强，虽然不能一步登天，但是聊胜于无。

冰冻之心加点一览：

冰结加点解析：

sp分析：

破冰加强后，数据和冰弓相当，因而冰魄剑和钻头惨遭舍弃。所以，破冰、冰弓、冰凌破 里 3选2。

tp分析：

冰龙卷、极冰绽放、冰锤刚需30点，剩余18点，自行分配给千里冰封、选满的2个技能。

个人倾向

超时空副本，千里冰封5级10tp，冰弓或破冰 4级8tp

普雷和鸟背，冰弓、破冰 各4级8tp，千里冰封 或 冰凌破 1级2tp！